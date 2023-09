Peine Anfang September fand die Übergabe eines Balanceparcours und einer Matschanlage an das Familienzentrum Löwenzahn in Vöhrum statt.

Symbolische Übergabe des mobilen Balanceparcours an das Familienzentrum Löwenzahn vertreten durch Leiterin Kerstin Szklany. Für die Sparkassen-Stiftung kam Madlen Grotefend und der Vorstand des Fördervereins nahm als Initiator der Aktion teil.

Vöhrum: Balanceparcours und Matschanlage für das Familienzentrum

Madlen Grotefend, Leiterin der Sparkassengeschäftsstelle in Vöhrum und Vertreterin der Sparkassen-Stiftung, übergab die neue Ausstattung dem Vorstand des Fördervereins Familienzentrum Löwenzahn und Kerstin Szklany als Einrichtungsleitung.

Der Förderverein Familienzentrum Löwenzahn besteht seit fast 30 Jahren aus engagierten Eltern, die das Familienzentrum ehrenamtlich unterstützen. Das Ziel ist es, der Kita in finanzieller und ideeller Form unter die Arme zu greifen. In dieser Funktion hatte der Förderverein bereits im Vorjahr eine Spendenanfrage an die Sparkassen-Stiftung für den Kreis Peine zur Finanzierung des Balanceparcours gerichtet. Immerhin beliefen sich die Anschaffungskosten auf 5100 Euro.

Zur Aufwertung des Außengeländes wurde außerdem eine Wasser-Matsch-Anlage angeschafft. Diese konnte mithilfe der Aktion „Heimatherzen“ verwirklicht werden, wie der Förderverein in einem Presseschreiben mitteilt. Bei der sogenannten Verdoppelungsaktion verdoppelt die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine an einem Tag alle eingehenden Spenden bis maximal 100 Euro so lange, bis das Aktionsbudget ausgeschöpft ist. Mithilfe dieser Aktion und der Spendenbereitschaft kamen die für die Wasser-Matsch-Anlage benötigten 4900 Euro zusammen.

Gerade während der Pandemie konnte das Familienzentrum das eigene Konzept nicht vollumfänglich umsetzen. Dieses sieht vor, den Kindern aus dem Krippen- und Kindergartenbereich unter anderem Naturbewusstsein zu vermitteln und die Wirklichkeit (Natur) hautnah zu erleben und dort wichtige (Lern-) Erfahrungen zu machen. Dies werde durch freies Spielen in der Natur und im Außenbereich vermittelt, heißt es in der Mitteilung.

Nach Pandemieende war der Wunsch groß, diese Ziele wieder mit vollem Einsatz zu verfolgen. Es lag also nahe, den Außenbereich des Familienzentrums für diesen „Neustart“ nach der Zwangspause aufzuwerten und attraktiver zu gestalten.

Beide Spielanlagen sind mobil einsetzbar und stehen damit allen Kindern des Familienzentrums gleichermaßen zur Verfügung.

Das Engagement des Fördervereins Familienzentrum Löwenzahn e.V. geht aber über die Beteiligung an derartigen Spendenaktionen hinaus. Zweimal im Jahr veranstaltet der Förderverein einen Second-Hand-Basar, bei dem 20 Prozent des Umsatzes direkt an die Einrichtung gehen. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden werden außerdem bedarfsgerechte Anschaffungen getätigt und Gruppenausflüge bezuschusst. Zu Weihnachten ermöglicht es der Förderverein den Gruppen darüber hinaus, für insgesamt 900 Euro Weihnachtsgeschenke einzukaufen.

Mehr Informationen über seine Arbeit stellt der Förderverein des Familienzentrums Löwenzahn im Internet zur Verfügung.

