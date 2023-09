Peine: 42-Jähriger schlägt 15-Jährigen und greift Polizisten an

In Peine ist es am Samstag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Ein 42-jähriger Peiner hat gegen 16.03 Uhr in der Straße An der Simonstiftung einen 15-Jährigen mehrmals mit der Faust geschlagen.

Auch die alarmierten Polizisten wurden bei der Sachverhaltsaufnahme von dem alkoholisierten 42-Jährigen angegriffen. Sie konnten ihn nur mit mehreren Beamten unter Kontrolle bringen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ein Verfahren wurde laut Polizeiangaben eingeleitet.

Unbekannter entwendet Senioren Bargeld in Peine

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 85-Jährigen aus Vechelde am Samstag gegen 12 Uhr in der Peiner Straße in Vechelde die Geldbörse aus der Hosentasche, während diese im Supermarkt einkaufen war. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um 400 Euro Bargeld.

red

