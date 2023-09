Der Ortsrat Sophiental hat nach der ausländerfeindlichen Schmiererei an einer Garagenwand ein deutlich sichtbares Zeichen gesetzt: ein Banner an der Straße Holzmark, mit dem zum Ausdruck gebracht wird, dass rechte Schmiererei, Hetze gegen ausländische geflüchtete Mitbürger und Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen in Sophiental nichts zu suchen haben.