Polizeibericht Peine Streit am Gartenzaun und Widerstand gegen Polizisten in Peine

Die Polizei Peine hat am Samstagabend einen stark alkoholisierten 23-Jährigen in das AWO-Psychiatriezentrum in Königslutter gebracht. Vorher hatte der Mann die Beamten angegriffen.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 21.30 Uhr eine stark alkoholisierte, hilflose Person an der Ilseder Straße gemeldet worden. Der Mann soll auch mit Selbstmord gedroht haben. Die Polizei versuchte nach eigenen Angaben, die Identität des Mannes festzustellen, der stattdessen versuchte, zu Fuß zu flüchten. Als die eingesetzten Beamten ihn am Arm festhielten, riss er sich los und wollte abermals flüchten.

Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn, wobei er nach Polizeiangaben um sich schlug, trat, biss und spuckte. Außerdem beleidigte er die Beamten. Die konnten den Mann aber letztlich identifizieren. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der 23-Jährige angesichts der Gesamtumstände in die Psychiatrie gebracht. Entsprechende Strafverfahren leitete die Polizei zudem ein.

Streit am Gartenzaun gipfelt in Astwurf - Körperverletzung

Bereits am Samstagmorgen hatte es die Polizei mit einem Gewaltdelikt zu tun. In der Spittastraße in Peine war ein Mann gegen 10 Uhr mit Gartenarbeiten beschäftigt. Dabei fiel Strauchschnitt auf das Nachbargrundstück. Eine 60-jährige Anwohnerin sprach den Verursacher daraufhin an, ein Streit entwickelte sich. Das eskalierte damit, dass der Mann einen Ast nach der Frau warf, sie am Arm traf. Resultat: Die 60-Jährige erlitt eine Schürfwunde am Arm.

Der Mann drohte dann laut Polizeiangaben noch mit erhobenen Fäusten, weitere Gewalttaten gab es aber nicht mehr. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Ladendiebstahl im Kaufland

Elektrogeräte, kosmetische Erzeugnisse sowie Nahrungsmittel hatte sich ein 38-Jähriger aus Peine als Beute für einen Ladendiebstahl im Kaufland an der Heinrich-Hertz-Straße ausgesucht. Der Mann hatte die Sachen bereits in seiner Tasche verstaut, als er durch die Kasse ging. Wie die Polizei schreibt, „vergaß“ er dort aber „offensichtlich“, die Ware im Wert von 222,95 Euro zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stoppte den Dieb und verständigte die Polizei. Den Dieb erwartet eine Strafanzeige und er hat nun Hausverbot im Kaufland.

Mehr News aus Niedersachsen und unserer Region

Kennen Sie schon unsere Newsletter? Bleiben Sie auf dem Laufenden, das ganze Angebot finden Sie hier.

Und nutzen Sie eigentlich schon unsere News-App? Die gibt es jetzt neu für Android und Apple. Mehr Infos hier.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de