Schnuppersingen im Städtischen Chor Peine

Vom Montag, 11., bis zum Sonntag, 17. September, öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch der Städtische Chor gehört zu den Ensembles, die in Peine an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen.

„Wir bieten interessierten Männern und Frauen die Gelegenheit, den Städtischen Chor kennenzulernen, der aktuell unter der Leitung von Naum Nusbaum ein Programm zur Weihnachtszeit mit 3- bis 4-stimmigen Chorsätzen erarbeitet“, so Jutta Nottbohm, Vorsitzende des Chores. Dafür ist Chorerfahrung von Vorteil, aber keine Grundvoraussetzung.

Offene Probe in der Gunzelin-Realschule

Die offene Probe im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ findet am Donnerstag, 14. September, in der Gunzelin-Realschule Peine, Gunzelinstraße 42, statt. Ab 19.30 Uhr gibt es ein erstes Kennenlernen, und die eigentliche Chorprobe beginnt um 20 Uhr. Interessierte können sich vorab direkt an Jutta Nottbohm unter 01512/8947385, wenden.

Die „Woche der offenen Chöre“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ durchgeführt, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de