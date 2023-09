Edemissen Auf einem stillgelegten Werksgelände in Plockhorst haben Unbekannte hohen Schaden verursacht. In Peine hat es zudem zwei Einbrüche gegeben.

Blaulicht Peine Täter stehlen Stromkabel in Plockhorst - 40.000 Euro Schaden

Unbekannte haben Stromkabel in Plockhorst gestohlen und dadurch einen Schaden von 40.000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben die Täter im Zeitraum zwischen 1. August und 5. September Kabel sämtlicher Großmaschinen eines stillgelegten Werksgeländes im Meinerser Weg entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise: 05176 976480

Einbrecher stehlen Zigaretten in Peine

Zwei Täter sind am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr in einen Peiner Getränkemarkt in der Woltorfer Straße eingebrochen. Sie brachen eine Schiebetür auf und erbeuteten Zigarettenschachteln. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei bisher nicht sagen. Hinweise: 05171 9990.

Unbekannte breche in Peiner Eschenstraße ein

Zum Einbruch ist es in der Peiner Eschenstraße gekommen. Im Zeitraum zwischen 17. August, 15 Uhr, und 6. September, 2.30 Uhr, sind Einbrecher auf noch unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und erbeuteten Schmuck sowie ein elektronisches Gerät. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise: 05171 9990.

