Im Landkreis Peine: Mann droht Polizisten mit dem Tod

Wendeburg Als die Polizei in Wendeburg einen Randalierer ruhigstellen will, wird dieser deutlich: Er werde die Beamten umbringen. Zudem: Weitere Blaulicht-News.

Erst hatte er randaliert, dann wurde er richtig ausfallend und drohte sogar damit, Polizisten zu töten. Und das alles „nur“ weil ein 38-Jähriger sich in Wendeburg im Landkreis Peine einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand, wie die Polizei in einer Meldung am Samstag mitteilte.

Fliegenpilz gegessen: Mann in Wendenburg bedroht in psychischem Ausnahmezustand Polizeikräfte

Was war genau passiert? Die Beamten wollten, nachdem sie alarmiert wurden, am 25. August gegen 1 Uhr in der Nacht eine, wie es im Polizei-Deutsch heißt, „polizeiliche Sachverhaltsaufnahme zu einer randalierenden Person“ durchführen. Wie sich später herausstellen sollte, hatte der 38-Jährige zuvor einen Fliegenpilz verzehrt. Resultat: besagter psychischer Ausnahmezustand. Der Beschuldigte drohte mehreren Beamtinnen und Beamten der Polizei damit, dass er sie angreifen und umbringen werde. Letztlich wurde der Mann zur weiteren Behandlung ins Klinikum Peine gebracht.

An der Woltorfer Straße in Peine: Zwei Einbrüche in einen Getränkemarkt

Ein weiterer Einsatz für die Polizei: In Peine verschaffte sich in der gleichen Nacht zwischen zunächst um 2.19 Uhr und dann um 4.34 Uhr ein unbekannter Täter in der Woltorfer Straße gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt. Er zerstörte beim ersten „Besuch“ das Glas einer Vitrine und entwendete aus dieser diverse Zigarettenschachteln. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrrad vom Tatort in eine unbekannte Richtung.

Doch etwa zwei Stunden später kehrte er mit zwei weiteren unbekannten Tätern zum Getränkemarkt zurück und verschaffte sich erneut gewaltsam Zutritt. Diesmal ließen die Täter diverse Spirituosen mitgehen, zudem beschädigte einer der Täter eine im Außenbereich montierte Überwachungskamera bis diese nicht mehr funktionierte. Die Täter flüchteten in eine unbekannte Richtung. Zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, so die Polizei Peine, die um Hinweise unter 05171 / 999-0 bittet.

37-Jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis – 15-Jähriger fährt unter Einfluss von Betäbungsmitteln und ohne Führerschein

Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr erwischte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Groß Ilsede im Backhausweg derweil einen 37-Jährigen der, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, mit einem Fahrzeug-Gespann unterwegs war. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. In Wendeburg zogen die Beamten zudem am Freitagabend einen 33-Jährigen aus dem Verkehr, bei dem sie im Rahmen einer Kontrolle einen Alkoholeinfluss feststellten. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille.

Dem Betroffenen wurde von den Polizisten anschließend die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Duttenstedt ertappte die Polizei überdies einen 15-Jährigen, der einen Pkw durch den Straßenverkehr lenkte, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Doch nicht nur das: Im Rahmen der Kontrolle des Beschuldigten wurde festgestellt, dass er vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus wurden bei ihm ein Springmesser und Marihuana gefunden. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet sowie insgesamt drei Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

