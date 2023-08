Dafür haben Azubis im Landkreis Peine einen Präventionspreis abgesahnt

Grund zur Freude in der Peiner Kreisverwaltung: Carsten Koops und Johanna Schulte vom Braunschweigischen Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) haben der Ersten Kreisrätin Bettina Conrady in dieser Woche den Präventionspreis „Best Practice für mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“ überreicht. Darüber informiert der Landkreis Peine in einer Pressemitteilung. Den Preis gab es demnach für einen Film im Rahmen des alljährlichen Azubi-Projektes der Kreisverwaltung.

In den Herbstferien beschäftigen sich die Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten im zweiten Ausbildungsjahr mit einem vorgegebenen Projekt, wird in der Pressemitteilung erklärt. Der jetzt ausgezeichnete Ausbildungsjahrgang hätte das Thema „Erstellung eines Videos zur Ergonomie am Arbeitsplatz“ erhalten.

Nach Abschluss des Projektes wurde der Film allen Mitarbeitenden der Peiner Kreisverwaltung im Intranet zur Verfügung gestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Er diene als Unterstützung zur Prävention und Gesunderhaltung bei der überwiegenden Bürotätigkeit.

Neben einer Urkunde hatten Carsten Koops und Johanna Schulte auch ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro mitgebracht. Das Geld wird für weitere Präventionsmaßnahmen bei der Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden eingesetzt, wird in der Pressemitteilung angekündigt.

