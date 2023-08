Peine Auf Spielplätzen im Landkreis Peine können Eltern in den nächsten Monaten Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen treffen. Die Termine im Überblick.

Die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen sind in den kommenden Wochen mit Spiel- und Beratungsangeboten auf Spielplätzen in und um Peine unterwegs.

Frühe Hilfen Auf diese Spielplätze in und um Peine kommt das Café Bollerwagen

Der Eltern-Baby-Treff Elba geht wieder dorthin, wo Familien mit Säuglingen und Kleinkindern sich gern aufhalten: Einmal wöchentlich laden die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen bei gutem Wetter auf verschiedenen Spielplätzen in und um Peine zum Café Bollerwagen ein. Darüber informiert der Landkreis Peine in einer Pressemitteilung.

Mit im Gepäck haben sie neben Spielanregungen und Informationen über Angebote für Familien im Landkreis Peine auch ein offenes Ohr für individuelle Anliegen, heißt es darin weiter. Außerdem könnten Eltern den Ausflug zum Spielplatz damit verbinden, bei Getränken und Snacks mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen.

Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle Familien mit Kindern im Alter bis sechs Jahren, wird erklärt. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen sind der Mitteilung zufolge mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr auf folgenden Spielplätzen anzutreffen:

- am 6. September auf dem Spielplatz Herrenfeldstraße (Vöhrum)

- am 13. September auf dem Spielplatz Heidacker (Stederdorf)

- am 20. September auf dem Spielplatz Ottos Hof (Oststadt)

- 27. September auf dem Spielplatz Pfingststraße (Südstadt)

- am 4. Oktober auf dem Spielplatz Herrenfeldstraße (Vöhrum)

- am 11. Oktober auf dem Spielplatz Heidacker (Stederdorf)

- am 18. Oktober auf dem Spielplatz Ottos Hof (Oststadt)

- am 25. Oktober auf dem Spielplatz Pfingststraße (Südstadt)

Erste Anlaufstelle bei schwierigen Situationen im Familienalltag

Bei schlechtem Wetter können Eltern auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Landkreises Peine ab 13 Uhr erfahren, ob das Angebot stattfindet, wird in der Mitteilung berichtet. Für weitere Informationen stünden die Mitarbeiterinnen der Fachstelle Frühe Hilfen unter der Rufnummer (05171) 4012144 oder per Mail an fruehehilfen@landkreis-peine.de zur Verfügung.

Mit der Fachstelle Frühe Hilfen bietet der Landkreis Peine werdenden Eltern sowie Familien mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren eine erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die neue Lebenssituation sowie bei schwierigen Situationen im Familienalltag, heißt es in der Pressemitteilung. Erstberatung zu individuellen Anliegen, unbürokratische Vermittlung hilfreicher Ansprechpartner sowie umfassende Informationen zu Angeboten und Kursen für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern im Landkreis Peine gehören den Angaben zufolge zu ihren Kernaufgaben.

