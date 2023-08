Einbruch in Peiner Wohnhaus: Täter finden Bargeld und Schmuck

(Symbolbild) Zu einem Einbruch ist es am Mödesser Weg in Peine gekommen.

In kürzester sind unbekannte Täter am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus am Mödesser Weg in Peine eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie ein Fenster ein und durchsuchten zahlreiche Räume und Behältnisse. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck und verursachten damit einen Schaden in hoher vierstelliger Summe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Radfahrerin in Ilsede übersehen: 64-Jährige muss ins Krankenhaus

Am Dienstagabend ist es an der Kreuzung von Gerhard-Lukas-Straße und Solschener Straße in Ilsede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht hat ein Auto beim Linksabbiegen aus der abknickenden Vorfahrtsstraße eine entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Die 64-Jährige kam zum Fall und verletzte sich dabei offensichtlich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht.

