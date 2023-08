120 Schulranzen für Kinderhaus in Peine 

Peine Zum Schulstart hat die Volksbank-Brawo Stiftung-Schulranzen an Kinderhäuser übergeben. So unterstützte sie eine Aktion einer RTL-Stiftung.

Die Volksbank-Brawo-Stiftung unterstützt im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Bank, eine Aktion der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern: Insgesamt 171 Schulranzen hat sie in der vergangenen Woche an sogenannte RTL-Kinderhäuser in Peine, Braunschweig, Gifhorn, Salzgitter und Wolfsburg übergeben, berichtet die Bank in einer Pressemitteilung. Hier wurden demnach die Ranzen an die Kinder ausgeteilt, die am vergangenen Wochenende eingeschult wurden. Die RTL-Stiftung habe die Schulranzen maßgeblich finanziert.

„Ein wesentlicher Fokus unserer Arbeit im Rahmen von United Kids Foundations liegt in der Förderung der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen aus schwächer situierten Familien unserer Region“, wird Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank-Brawo-Stiftung, zitiert. „Mit der Bereitstellung von Schulranzen können wir den Familien der neuen Schulkinder unter die Arme greifen und den Kindern den Schulstart ermöglichen, den sie verdienen.“ Mit der ‚Stiftung RTL – Wir helfen Kindern‘ war es unser gemeinsames Ziel, Kindern eine Freude zu machen und das haben wir erreicht!“

120 Ranzen für Peine

120 der 171 Schulranzen gingen der Mitteilung zufolge an das RTL-Kinderhaus Peine. Der Bedarf sei im Vorfeld bei den Kinderhäusern erfragt worden.

Seit 2018 komplettiere das RTL-Kinderhaus Peine die Einrichtungen in der Brawo-Region. Anders als bei den anderen Häusern handele es sich hierbei mit der Grundschule in der Südstadt um eine gesamte Grundschule mit rund 300 Kindern. Automatisch profitiere hier so zum Beispiel jedes Grundschulkind vom Projekt „Musikeulen“, das vom ersten Jahrgang an Musik als Sprache nutze und dadurch ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl vermittele.

Durch eine langjährige Partnerschaft der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern und der Volksbank-Brawo-Stiftung werden der Mitteilung zufolge die RTL-Kinderhäuser der Brawo-Region fortlaufend im Rahmen von United Kids Foundations unterstützt.

