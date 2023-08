Peine: Unbekannte stehlen Rüttelplatte von Lkw-Ladefläche

Peine In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Peine eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Lkw mitgenommen.

Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schwicheldter Straße in Peine eine Rüttelplatte von einer Ladefläche eines Lkw gestohlen. Das berichtet die Polizei Peine.

Der Lkw war in der Nacht in der Schwicheldter Straße in Vöhrum geparkt. Die Unbekannten zerschnitten nach ersten polizeilichen Erkenntnissen den Spanngurt, mit dem die Rüttelplatte gesichert war, und nahmen diese mit. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter (05171) 9990 zu richten.

RED

