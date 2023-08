Polizei stoppt Fahrraddieb, der per Haftbefehl gesucht wurde

Peine Am Montagmorgen stoppt die Polizei in Peine einen Fahrraddieb und stellt dabei fest, dass ein Haftbefehl gegen den 63-Jährigen läuft.

Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei Peine einen Fahrraddiebstahl verhindern konnte. Am Montagmorgen gegen 4.40 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann versuchte, ein Fahrrad in der Glockenstraße in Peine von einem Fahrradständer zu stehlen. Das berichtet die Peiner Polizei.

Der Zeuge habe sofort die Polizei kontaktiert, seine Beobachtungen mitgeteilt und eine detaillierte Personenbeschreibung des inzwischen flüchtenden Täters abgegeben. Mehrere entsandte Streifenwagen entdeckten den Täter ganz in der Nähe auf einem Fahrrad.

Dieb wurde per Haftbefehl gesucht

Bei anschließender Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 63-jährigen Täter ein offener Haftbefehl vorlag. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und der Mann festgenommen.

Brand in einer Lagerhalle in Peine

Am Dienstagmorgen gegen 4.15 Uhr ist die Polizei Peine zu einem Brand in eine Lagerhalle in der Industriestraße in Groß Ilsede gerufen worden. Das berichtet die Peiner Polizei.

Eine Lagerhalle einer Zimmerei stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand. Durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnte der Hauptbrand gegen 5.30 Uhr gelöscht werden.

Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz

Zum jetzigen Zeitpunkt werden noch immer vereinzelte Glutnester durch die Feuerwehren gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die über 3500 Quadratmeter große Lagerhalle nahezu vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet.

Zu Personenschäden sei es nicht gekommen. Die Brandermittler der Polizei Salzgitter haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus in Peine

Zwischen Samstag und Montag sind mehrere Keller in der Marktstraße in Peine durch einen derzeit unbekannten Täter aufgebrochen worden.

Die Polizei Peine ermittelt derzeit, welche Kellerabteile betroffen sind und was konkret entwendet wurde. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Peine unter 05171-9990.

