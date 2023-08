Verkehrsunfall und betrunkener Radfahrer im Kreis Peine

Von drei Vorfällen berichtet die Polizei Peine am Sonntag. So kontrollierten die Beamten am Samstag um 14.34 Uhr in der Schäferstraße in Peine einen 29-jährigen Fahrradfahrer. Die Polizisten bemerkten, dass der Mann nicht ganz nüchtern war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

3000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ebenfalls am Samstag, allerdings am späten Abend gegen 23.45 Uhr, kam es auf der L475 zwischen Köchingen und Vallstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger kam dort mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Andere Beteiligte gab es laut Polizei nicht.

Der Mann blieb unverletzt, an seinem Wagen aber entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, heißt es weiter im Bericht der Beamten.

Parkplatzrempler mit Verkehrsunfallflucht

Bereits in er ersten Tageshälfte des Samstags, zwischen 1.30 und 12 Uhr, kam es in der Marktstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Polizei beschädigte ein Unbekannter vermutlich im Vorbeifahren einen VW-Crafter, der am Straßenrand abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

red

