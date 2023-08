Versuchte Einbrüche und Autodiebstahl in Peine

Peine In zwei Fällen scheiterten in Peine Einbrecher. Erfolgreicher war ein Autodieb, der in eine Garage eindrang. Der Polizeibericht.

Erfolglos ist die Bilanz zweier Einbruchsversuche im Kreis Peine, von denen die Polizei am Samstag berichtet. Demnach wollte ein Unbekannter in der Twete in Peine am Donnerstag zwischen 9 und 13.30 Uhr in eine Fleischerei einbrechen. Der Täter versuchte, die Eingangstür der Filiale aufzuhebeln, scheiterte aber. Sachschaden: Rund 100 Euro.

Am Freitag gegen 15.25 Uhr dann versuchte ein Täter sein Glück in der Sundernstraße in Peine. Er versuchte, ein Fenster von der Terasse her aufzuhebeln, als ihn eine Bewohnerin ansprach. Der Mann ergriff die Flucht, Sachschaden: Rund 500 Euro.

Erfolgreicher hingegen waren Autodiebe in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine. Zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, klauten sie einen Ford Fiesta aus einer verschlossenen Garage. Schaden: Etwa 18.000 Euro.

