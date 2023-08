Schläge und Diebstahl: Mann begeht gleich zwei Raubtaten in Peine

Peine In der Schloßbleiche kam es am Donnerstagabend zu zwei Vorfällen. Bei einem Kita-Einbruch scheiterten die Täter.

In Peine hat es am Donnerstag zwei Vorfälle in der Schloßbleiche gegeben (Symbolfoto).

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in der Peiner Schloßbleiche gleich zwei Raubtaten begangen. Das berichtet die Polizei. Laut Bericht bedrohte er zwei Frauen und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe persönlicher Wertsachen. Im Verlauf der Tat konnte der Täter ein Smartphone und andere persönliche Dinge erbeuten und flüchtete anschließend. Die Opfer im Alter von 16 und 45 Jahren wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro.

Die zweite Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 21.30 Uhr. Der offensichtlich gleiche Täter ging auf das 17-jährige Opfer zu und schlug dieses mehrfach mit den Fäusten. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt. Im Verlauf der Tat erbeutete der Mann unter anderem eine Umhängetasche und verursachte einen Schaden in Höhe von annähernd 300 Euro. Anschließend flüchtete der Mann und kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80 Meter, dunkle Haare, Dreitagebart, trug einen grauen

Pullover mit Kapuze und eine dunkle Sporthose. Hinweise unter (05171) 9990.

Täter scheiterten in Ilsede bei einem Kita-Einbruch

Zwischen 3.30 und 4 Uhr hat es am Donnerstag in Ölsburg in einer Kita einen Einbruchversuch gegeben. Laut Polizei beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Einrichtung mit einem Stein und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Objekt zu betreten. Die Polizei konnte Spuren sichern und bittet Zeugen, sich unter (05172) 370750 zu melden.

Täter erbeuten Werkzeuge auf Peiner Baustelle

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, eine Zugangstür des Baustellenobjektes in der Celler Straße aufgehebelt und Werkzeuge mit einem Wert von mindestens 20.000 Euro erbeutet. Zeugenhinweise unter (05171) 9990.

Radfahrer flüchtete in Peine vor der Polizei

Beamte einer Fahrradstreife haben am Donnerstag beabsichtigt, einen Radfahrer in der Rostocker Straße in Peine zu kontrollieren. Der Mann versuchte laut Mitteilung unvermittelt, sich durch Flucht den Maßnahmen der Polizei zu entziehen. Der 36-jährige Radfahrer konnte jedoch angehalten werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten bei ihm ein Messer sicher, dass unter die Vorschriften des Waffengesetzes fällt. Zudem führte der Mann eine geringe Menge an Drogen mit sich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de