Peine: 38-Jährige Autofahrerin überschlägt sich und wird verletzt

Peine In Peine kommt eine Autofahrerin aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Die Leichtverletzte kommt in ein Krankenhaus.

Eine 38-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 21.35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das berichtet die Polizei Peine. Die 38-Jährige habe die Kreisstraße 20 in Fahrtrichtung Stederdorf befahren als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Fahrzeug überschlug sich. Die leicht verletzte Fahrerin wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Eine Diebestour ohne Beute im Gewerbpark

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag, 8 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, den Zugang auf ein Gelände des Gewerbeparks Berkhöpen verschafft und sind unter Gewaltanwendung in einen Container eingedrungen. Das berichtet die PolizeiPeine. Weitere unverschlossene Container seien ebenfalls geöffnet worden. Die Täter flüchteten ohne Beute, verursachten jedoch einen Schaden von etwa 100 Euro.

Vandalismus nach Wohnungseinbruch in Peine

Unbekannte Täter sind am Mittwoch gegen 18 Uhr in ein Wohnhaus in der Speestraße in Peine eingebrochen, berichtet die Peiner Polizei. Die Täter seien durch ein Fenster in das Haus gelangt und hätten die dortigen Räume durchsucht. Die Polizei ermittelt, ob es zu einem Diebstahl gekommen ist.

Die Täter verursachten im Haus einen Wasserschaden, der mindestens 20.000 Euro betragen könnte. Die Polizei Peine erbittet telefonische Zeugenhinweise unter der (05171) 999-0.

LKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Vechelde

Polizeibeamte haben am Montag gegen 9.30 Uhr einen 43-jährigen LKW-Fahrer in der Hildesheimer Straße in Vechelde überprüft. Hierbei hätten sie festgestellt, dass das Fahrzeug mit über 25 Prozent deutlich über dem zulässigen Gesamtgewicht beladen war. Der Fahrer sei auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen.

Außerdem hatte der Betroffene auf seiner Ladefläche Säcke geladen, die nicht entsprechend der Vorschriften gegen ein Verrutschen gesichert waren. Bei einer Vollbremsung oder einer Kurvenfahrt hätte dies fatale Folgen für den Fahrer und andere haben können, so die Polizei. Diese prüft nun eine Gewinnabschöpfung und untersagte dem LKW-Fahrer die Weiterfahrt.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de