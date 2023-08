Peine Die Frau wurde bei dem Unfall in der Schäferstraße leicht verletzt. Die Peiner Polizei sucht nun Zeugen. Der Blaulicht-Überblick.

Polizei Peine Peine: Auto fährt 31-Jährige auf Parkplatz an – und flüchtet

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Peine ist am Donnerstag eine 31-jährige Frau angefahren worden. Das Auto entfernte sich danach vom Unfallort. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Schäferstraße. Die 31-Jährige wurde von einem VW in Goldmetallic angefahren, konnte sich mit den Armen aber auf der Motorhaube abstützen. Als sie ihre heruntergefallenen Gegenstände aufhob, fuhr der etwa 40 Jahre alte Autofahrer weiter. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Zu dem Fahrzeugmodell oder dem Kennzeichen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die den Unfall vor dem Lebensmittelgeschäft beobachtet haben, sollen sich unter (05171) 9990 bei der Polizei in Peine melden.

Eixer See: Unbekannte kleben Türschloss zu

Unbekannte haben das DLRG-Nebengebäude am Eixer See beschädigt. Am Freitag meldete sich ein DLRG-Mitglied bei der Polizei: Im Laufe der vergangenen Tage sei das Türschloss mit einem unbekannten Stoff zugeklebt worden. Dadurch lässt sich die Tür nicht mehr öffnen, das Gebäude war somit nicht mehr betretbar.

Der Schaden wird auf zirka 50 Euro geschätzt. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll bei der Peiner Polizei unter (05171) 9990 anrufen.

