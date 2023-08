Peine: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Peine In der Speestraße in Peine haben Einbrecher ein Fenster aufgehebelt. In Telgte wiederum nahmen Unbekannte ein Pedelec mit. Der Blaulicht-Überblick.

Die Peiner Polizei berichtet von einem Einbruch in der Kernstadt und von einem Diebstahl in Telgte. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Peiner Speestraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss das Haus nach Diebesgut. Ob sie etwas mitnahmen, wird noch ermittelt. Den bislang entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 2000 Euro.

Die Tat muss sich zwischen dem 28. Juli, 10 Uhr, und dem 3. August, 15 Uhr, ereignet haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls läuft.

Pedelec in Peine-Telgte gestohlen

Im Peiner Stadtteil Telgte wiederum haben Unbekannte ein Pedelec gestohlen. Der 50-jährige Besitzer hatte sein Rad am Mittwochabend gegen 20 Uhr am Fahrradständer vor seinem Haus am Anger angeschlossen. Am nächsten Tag war das Pedelec verschwunden – die Polizei gibt 14.30 Uhr als Zeit an.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei weiter.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de