Stederdorf Bei Verkehrskontrollen in Peine stellten die Polizeibeamten am Freitag mehrere Verstöße fest, darunter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Polizei Peine Kontrolle in Peine: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Die Polizei Peine hat am Freitag einen 39-jährigen Autofahrer gestellt, der ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 5.12 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann auf der Braunschweiger Straße. Sie ordneten eine Blutentnahme an und fanden zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln im Auto. Auch die 18-jährige Halterin des Wagens muss sich laut Polizei nun strafrechtlich verantworten, weil sie den 39-Jährigen ihren Wagen fahren ließ in dem Wissen, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Weiterhin erwischten die Polizeibeamten gleich zwei alkoholisierte E-Scooterfahrer am Abend. Bei einer 36-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest um 23 Uhr auf der Woltorfer Straße einen Wert von 1,4 Promille. Zusätzlich stand die Frau laut Polizei unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einem 26-Jährigen stellten die Beamten gegen Mitternacht auf der Schützenstraße einen Alkoholwert von 0,79 Promille fest. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei Peine führte am Freitag eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Ortsumgehung Stederdorf durch. Insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße in kürzester Zeit erfassten die Beamten dabei, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de