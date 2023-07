16-Jähriger bei Fahrradunfall in Peine lebensgefährlich verletzt

Ein 16-jähriger Junge ist mit seinem Fahrrad in Groß Ilsede verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge am Montagabend gegen 18 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Straße Am Schulzentrum und der Gerhardstraße und überquerte aus bislang unerklärlichen Gründen plötzlich die Fahrbahn. Eine 57-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Groß Lafferde und konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer verletzte sich lebensgefährlich und wurde in die MHH gebracht.

