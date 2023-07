Neue Bauplätze im Kreis Peine – Einheimische haben Vorteil

Das Baugebiet „Ehemalige Zuckerfabrik“ liegt zentral an der Straße An der Fuhse in Ölsburg.

Die Gemeinde Ilsede stärkt nach eigenen Angaben die Innenentwicklung der Ortschaft Ölsburg und bietet bevorzugt für Ölsburgerinnen und Ölsburger Bauplätze an. Auch „bezahlbares Wohnen“ soll eine Rolle spielen. Das Baugebiet „Ehemalige Zuckerfabrik“ liegt laut Pressemitteilung zentral an der Straße An der Fuhse in Ölsburg. Durch die verkehrsgünstige Lage zwischen Hannover und Braunschweig sowie Hildesheim und Salzgitter verfüge Ölsburg über gute Verkehrsanbindungen.

Das Gelände sei in den vergangenen Jahren aufwendig saniert und freigeräumt worden. Ölsburg habe über die Flächen hinaus kaum mehr Erweiterungsflächen. Auf dem Gelände stehen sechs Grundstücke zum Verkauf, so die Gemeinde weiter. Interessierte können sich seit 1. Juli bei der Gemeinde bewerben. Bewerbende aus Ölsburg erhielten im Vergabeverfahren einen Bonuspunkt und würden bevorzugt. Sollte es nicht ausreichend Bewerbende aus Ölsburg geben, würden die Grundstücke aber auch an alle weiteren Interessierten veräußert.

Ölsburg: Bauplätze entlang Straße als Entwicklungsfläche für bezahlbares Wohnen

Die Grundstücke entlang der Straße seien von der aktuellen Vermarktung ausgenommen. Diese Bauplätze dienten als potenzielle Entwicklungsfläche für „bezahlbares Wohnen“. Dort sollen nach Gemeindewunsch mit Unterstützung geeigneter Investoren Modelle entwickelt werden, die dies ermöglichen. Gespräche dazu liefen.

Bei dieser Gebietsentwicklung handele es sich nicht um ein typisches Neubaugebiet. „Wir bieten hier eine sehr geringe Anzahl an Grundstücken an und diese auch priorisiert an Familien, die bereits in Ilsede leben“, wird Bürgermeister Nils Neuhäuser zitiert. „Die sozialen Infrastrukturen in der Gemeinde, insbesondere die Kitas, werden durch diese Entwicklungen nicht zusätzlich belastet.“

Neuhäuser erläutert, dass die Gemeinde zunächst erst die weiteren Infrastrukturen schaffen will, bevor neue große Neubaugebiete entwickelt werden. Gemeindebaurat Marco Köster, ergänzt, dass der Ausbau der Kita-Einrichtungen Fahrt aufnimmt. In Münstedt werde Anfang 2024 eine neue Kita fertigstellt, in Gadenstedt noch in 2023 der Baubeginn erwartet, Planungen für die neue Einrichtung in Groß Ilsede sollten auch zeitnah beginnen. „Für eine vierte Kita stehen wir derzeit in Verhandlungen mit Grundstückseigentümern und hoffen, dass wir bald eine Einigung erzielen können“, so Köster.

Baugebiet „Ehemalige Zuckerfabrik“: Grundstücke 551 bis 800 m²: 180 Euro/m². Mehr unter www.gemeinde-ilsede.de.

