Polizeieinsatz in Peine 27-Jährige betrunken am Steuer und Widerstand gegen die Polizei

Das dürfte ein erhebliches Nachspiel haben. Eine 27-Jährige war nach Angaben der Polizei Peine am Montag kurz nach Mitternacht betrunken am Steuer unterwegs. Zudem soll sie eine Polizistin verletzt haben.

Die Polizei Peine berichtet, dass die Frau gegen 0.10 Uhr von einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Sie zeigte zuvor „während der Fahrt mit ihrem Pkw erhebliche Fahrauffälligkeiten“, so die Polizei.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest habe die Fahrzeugführerin abgelehnt. Die Weiterfahrt sei ihr untersagt und eine Blutentnahme angeordnet worden.

„Im Rahmen des Transportes in das Klinikum Peine für die Blutentnahme leistete die Person im Funkstreifenwagen erheblichen Widerstand und verletzte eine eingesetzte Polizeibeamtin am rechten Daumen“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Die Folge: unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

