Loch im Landkreis Peine: Behörde schließt Bergbau nahezu aus

Nachdem vor zwei Wochen eine Straßendecke im Landkreis Peine nachgegeben hat, schließt die zuständige Behörde mittlerweile einen sogenannten Tagesbruch nahezu aus. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover teilte in dies einer Mitteilung mit. Ein Tagesbruch bezeichnet einen vom Bergbau verursachten Einbruch der Erdoberfläche. Zunächst hatte das LBEG in Hannover einen Tagesbruch für möglich gehalten, weil es an der Stelle vor mehr als hundert Jahren Schächte und Stollen gab.

Auf der Fahrbahn in der Straße Nordring in Groß Bülten entand ein Loch von rund fünf mal drei Metern mit einer Tiefe von circa 2,5 Metern. Umfangreiche Recherchen ergaben, dass an dieser Stelle von circa 1898 bis 1918 der Tagebau Bülten betrieben wurde. Bei einem Tagebau werden die Rohstoffe in der Regel direkt von der Oberfläche aus gewonnen und nicht in einem unterirdischen System aus Stollen und Schächten, erklärt das LBEG weiter.

Die eigentliche Ursache der Leitungsschäden kann nicht exakt ermittelt werden

Die Förderung des Erzes erfolgte über ein Netz aus Stollen und Schächten am Rand des Tagebaus. Mit zunehmender Förderdauer wuchs der Tagebau, heißt es weiter. Die Stollen und Schächte wurden dabei komplett abgetragen. Schließlich wurde der ausgeerzte Tagebau mit Abraum verfüllt. Daher ist nach Angaben der LBEG nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht mehr damit zu rechnen, dass noch Resthohlräume der ehemals vorhandenen Grubenbaue vorhanden sind.

Die eigentliche Ursache der Leitungsschäden kann nicht exakt ermittelt werden. Möglich sind Ausspülungen durch kleine Lecks in Abwasser- und Regenkanälen, die durch ergiebige Regenfälle verstärkt wurden. Da es sich an dieser Stelle um eine Auffüllung und nicht um gewachsenen Boden handelt, können die Ausspülungsvorgänge dadurch begünstigt worden sein, informiert die Behörde abschließend. Ein im Altbergbau erfahrenes Ingenieurbüro soll die Schadenstelle noch einmal begutachten und mittels Raumsondierungen die anstehenden Bodenschichten untersuchen.

Warum die Straße in der Ortschaft Groß Bülten nachgab, ist weiter nicht abschließend geklärt, wie es in der Mitteilung heißt.

