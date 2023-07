Peine Bundesarbeitsminister Hubertus Heil war zu Besuch in Peine. Er schaute sich das Schülerlabor SKZ-Lab an. Zum Schluss gab er ein Versprechen ab.

Minister-Besuch Was Hubertus Heil beim Besuch im SKZ-Lab in Peine versprochen hat

Der Bundesarbeitsminister und Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil hat zusammen mit dem SPD- Landtagsabgeordneten Julius Schneider kürzlich das SKZ-Lab in Peine besucht. Das berichtet das Kunststoff-Zentrum SKZ in einer Pressemitteilung





„Das SKZ-Lab ist ein wichtiger Beitrag für die Fachkräftesicherung von morgen und damit Teil einer grundlegenden Aufgabe von Politik und Wirtschaft“, wird Projektleiterin Annette von Hörsten zitiert. Aus diesem Grund hätten sich Hubertus Heil und Julius Schneider ein Bild von einem Tag im Schülerlabor gemacht. „Wir erleben immer wieder, mit welcher Begeisterung die Schülerinnen und Schüler hier aktiv sind“, sagt Dr. Benjamin Baudrit, stellvertretender Geschäftsführer der Forschung und Bildung des SKZ. So würden verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge vorgestellt und Berufsbilder in der Industrie aufgezeigt.

Das SKZ-Lab ist für Schulklassen kostenlos und wird in Peine aktuell über ein EU-Förderprogramm finanziert, wird berichtet. „Ein Lab-Termin kostet zirka 2500 bis 3000 Euro. Als gemeinnützige GmbH stellen wir Material, Maschinen und Personal, müssen dies aber gegenfinanzieren“, wird Standortleiter Andreas Grzeskowiak zitiert. „Gewinn macht das SKZ-Lab keinen. Es soll helfen, den Nachwuchs an Arbeitskräften sicherzustellen. Wir beobachten bereits personelle Engpässe in vielen kunststoffverarbeitenden Unternehmen.“

SKZ sucht Unterstützer und Sponsoren

Die Finanzierung nach Ende der Förderperiode hinaus sei noch nicht gesichert, so dass das SKZ auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren sei. Der Bundesarbeitsminister habe zum Abschluss seines Besuches versprochen, auch in seinem Umfeld für neue Unterstützer zu werben. Sponsoren seitens der Industrie seien ebenfalls willkommen. Sie erhielten im Gegenzug die Möglichkeit, ihr Unternehmen vorzustellen.

Das SKZ bietet das Projekt seit 2021 auch am Standort in Peine an und hat dort bereits 1.300 Schülerinnen und Schüler begrüßt, heißt. Im Rahmen eines Schülerlabor-Tages simuliert eine Klasse für einen Tag die Arbeitsabläufe in einem Industrieunternehmen, wird erklärt. Das Projekt setze dabei auf einen hohen Grad an Selbstorganisation und Praxisnähe. Die Schüler erhielten einen Einblick in die Berufswelt. Die Schulklasse teile sich in die Abteilungen einer Firma ein: Entwicklung, Produktion/Technik, Geschäftsführung, Marketing und Nachhaltigkeit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de