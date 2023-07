Einbruch im Kreis Peine: Täter kamen durchs gekippte Fenster

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus in Vöhrum im Kreis Peine eingebrochen. Sie hebelten ein auf Kipp stehendes Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in das Haus.

Die Täter betraten laut Polizei fast alle Räume im Haus und durchsuchten die Inhalte sämtlicher Schränke und Kommoden nach potenziellem Diebesgut. Es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von zirka 1250 Euro gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Eigentümer waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

red

