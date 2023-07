Peine: Ladendetektiv verhindert Diebstahl in Supermarkt

Peine Ein gestohlenes Auto in Peine, ein Brand in Vechelde, eine Bedrohung beim Wendeburger Schützenfest – aktuelle Blaulicht-Meldungen aus dem Landkreis.

Im NP-Markt in der Peiner Sedanstraße ist am Freitagnachmittag ein Ladendieb aufgeflogen. Der 51-jährige Mann betrat die Filiale, steckte sich mehrere Nahrungsmittel in eine Tasche und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, sprach ihn an und verständigte die Polizei. Es ging um einen Warenwert in Höhe von 74,98 Euro. Neben einer Strafanzeige wurde dem 51-Jährigen ein Hausverbot ausgesprochen.

Peine: Hochwertiger Audi gestohlen

In der Nacht zu Freitag – zwischen Mitternacht und 6 Uhr – haben Unbekannte in der Mörikestraße in Peine einen Audi SQ7 gestohlen. Der Wagen stand in der Grundstückseinfahrt des 46 Jahre alten Besitzers. Die Polizei hat das Auto zur Fahndung ausgeschrieben.

Vechelde: Holzkohle in Mülltonne gekippt – Feuer

In Vechelde hat am Freitagmittag eine 19-Jährige vermeintlich abgekühlte Holzkohle vom Grillen am Vorabend in eine Plastikmülltonne gekippt. Durch die Restglut entzündete sich die Tonne und das Feuer beschädige das angrenzende Carport aus Holz. Die zur Breiten Straße gerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Wohngebäude wurde laut Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Bedrohung beim Wendeburger Schützenfest

Auf dem Wendeburger Schützenfest sind Samstagfrüh gegen 3 Uhr zwei Personen in Streit geraten. Ein 17-Jähriger bedrohte und beleidigte eine Frau. Gegen den jungen Mann wurde nicht nur ein Platzverweis ausgesprochen, sondern auch ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

