Polizei Peine Peine: Polizist in Zivil hält Brillendieb auf

Ein 37 Jahre alter Mann hat am Donnerstag versucht, mehrere Brillen aus einem Optikergeschäft am Gröpern in Peine zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, griff sich der 37-Jährige gegen 14 Uhr die Brillen im Wert von zirka 550 Euro aus der Warenauslage und versteckte sie unter seiner Kleidung.

Der Täter versuchte zu fliehen – wurde allerdings von einem Polizeibeamten in Zivil sowie einer weiteren Funkstreifenbesatzung aufgehalten. Die Peiner Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Verletzt wurde niemand.

