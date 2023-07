Zwei Autos in Wahle und Bettmar gestohlen

Wahle In der Gemeinde Vechelde sind in der Nacht zu Mittwoch zwei hochwertige Wagen der Marke Audi verschwunden. Fahndungen blieben bislang erfolglos.

In der Nacht zu Mittwoch sind in der Gemeinde Vechelde – in Wahle und in Bettmar – zwei Autos gestohlen worden. Das berichtet die Peiner Polizei.

Gegen 1.30 Uhr stahlen Unbekannte in Wahle einen unter einem Carport abgestellten, neuwertigen Audi SQ5. Sie umgingen die Keyless-Go-Sperre. Hinweise auf die Täter gebe es bislang keine, erklärt die Polizei – eine Fahndung nach dem Wagen verlief bislang erfolglos. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 55.000 Euro.

In Bettmar verschwand in derselben Nacht ein am Straßenrand geparkter Audi Q7. Angaben zur genauen Tatzeit konnte der Geschädigte der Polizei nicht mitteilen. Auch in diesem Fall blieb eine Fahndung bislang erfloglos. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de