In Peine haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt – gegen 1.30 Uhr – zu Hause, wie die Peiner Polizei berichtet. Die Täter probierten demnach mit Werkzeugen, die Wohnungstür aufzubrechen.

Der Bewohner konnte das Eindringen der Täter verhindern, indem er sich mit seinem ganzen Körpergewicht von innen gegen die Tür drückte.

