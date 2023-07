Flächenbrand zwischen Mödesse und Meerdorf gelöscht

Am Samstag ist eine Rundballenpresse zwischen Mödesse und Meerdorf in Brand geraten. Nach 1,5 Stunden war der Brand gelöscht.

Am Samstagnachmittag sind die Feuerwehren der Gemeinde Edemissen um 16 Uhr zu einem Vegetationsbrand zwischen Mödesse und Meerdorf gerufen worden.

Wie Eileen Selle, Pressesprecherin der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen, berichtet, ist unterhalb eines Windrades eine Rundballenpresse in Brand geraten, das Feuer breitete sich auf das Stoppelfeld aus.

Die Feuerwehren löschten das Feuer ab und verhinderten dadurch ein Ausbreiten auf angrenzende Felder. „Auch das unmittelbar an der Ballenpresse befindliche Windrad konnte geschützt werden“, so Selle.

Zwei Landwirte unterstützen die Löscharbeiten mit Scheibeneggen. Mittels Wärmebildkameras am Boden und einer Drohne sei die Temperatur an den gelöschten Brandherden nachkontrolliert worden. Während der Brandbekämpfung unterstützte die Drohnengruppe bei der Erkundung hinsichtlich nicht erkannter Brände.





Im Einsatz waren Feuerwehren der Ortschaften Mödesse, Blumenhagen, Edemissen, Wipshausen, Stederdorf, die Fachgruppe Drohne, der Abschnittsleiter Ost, der stellvertretende Gemeindebrandmeister, der Ortsbrandmeister Meerdorf und ein Funkstreifenwagen der Landespolizei.





Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet und die gesperrte Kreisstraße konnte wieder freigegeben werden.

red

