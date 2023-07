Unbekannte Täter stehlen Friedhofszaun im Kreis Peine

Ilsede Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag am Münstedter Friedhof das Eingangstor samt 47 Metallzaunfelder gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag am Münstedter Friedhof das Eingangstor samt 47 Metallzaunfelder im Wert von zirka 8000 Euro gestohlen. Darüber informierte die Polizei am Sonntag. Der Friedhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Schmedenstedter Straße in Ilsede.

Weiter geht die Polizei davon aus, dass der Diebstahl mit einem größeren Aufwand verbunden war und hofft auf Aussagen von Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

red

