Peine Unbekannte Täter sind in Peine in ein Gerätehaus eingebrochen und haben Garten- sowie Sportgeräte in vierstelliger Höhe gestohlen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Gerätehaus des Sportplatzes Schmedenstedt an der Münstedter Straße eingedrungen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Sie stahlen diverse Garten- als auch Sportgeräte. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf zirka 3000 Euro.

red

