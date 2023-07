Wendeburg Die 20-jährige Autofahrerin kam auf der Landesstraße 475 in Wendeburg von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum.

Auf der L 475 im Kreis Peine ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 20-jährige Autofahrerin auf der Landesstraße bei Bortfeld in Wendeburg von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Die 20-Jährige zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de