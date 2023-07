Stederdorf Bei einem Verkehrsunfall in Peine hat sich am Donnerstag ein Autofahrer überschlagen. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch.

In Peine kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall (Symbolbild).

Polizei Peine Unfall in Peine: Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich mit Auto

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Ortsumgehungsstraße Stederdorf in Peine von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest am Unfallort einen Wert von 0,65 Promille fest und leiteten nun ein Er,ottöingsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

red

