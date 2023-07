Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag im Kreis Peine, als ein Autofahrer zwei Wagen in einer Kurve überholte (Symbolbild).

Polizei Peine Überholmanöver in der Kurve: Auto landet im Kreis Peine in Graben

Bei einem Überholmanöver in einer Kurve ist es am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Unfall im Kreis Peine gekommen. Auf der Hämelerwalder Straße der L 413 überholte ein Autofahrer in einer Linkskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Beim Überholmanöver übersah er einen entgegenkommenden Autofahrer auf der Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Wagen zu vermeiden, musste der Entgegenkommende ausweichen, überfuhr dabei einen Leitpfosten und kam im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Verletzte gab es keine. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

red

