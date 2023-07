Raub, Flucht und Polizisten angegriffen: Täter in Peine gefasst

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt in der Wiesenstraße in Peine ereignet. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Demnach bemerkte ein Mitarbeiter, wie der 24-jährige Täter Spirituosen aus einem Regal unter seiner Jacke versteckte.

Der Mitarbeiter versuchte laut Polizei daraufhin den 24-Jährigen festzuhalten, dieser schlug ihm aber auf den Arm, riss sich los und flüchtete, wobei er sämtliches Diebesgut verlor. Die Polizei fahndete kurz danach nach dem Dieb, Beamte sichteten ihn kurz darauf und verfolgten ihn fußläufig. Der Täter warf dabei diverse Fahrräder um, um die Verfolgung zu erschweren. Ein Polizeibeamter konnte ihn zu Boden bringen. Der 24-Jährige wehrte sich, trat und biss nach dem Polizisten, sodass dieser mit Verletzungen in die Notaufnahme kam und voerst nicht mehr dienstfähig ist, wie die Polizei mitteilte.

red

