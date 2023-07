Die Polizei ist am Samstag zu einem Verkehrsunfall in Peine ausgerückt (Symbolfoto).

Schwerer Unfall in Peine: Totalschaden an zwei Autos

Auf der Peiner Wiesenstraße hat es am Samstag gegen 14.30 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei kam es im Kreuzungsbereich zur Fritz-Stegen-Allee zu einem Zusammenstoß, weil eine 70-jährige Peinerin die Vorfahrt missachtete. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr die Frau die Fritz-Stegen-Allee und beabsichtigte auf die Wiesenstraße, in Richtung Fuhsering, abzubiegen. Hierbei übersah sie laut Polizei eine 83-jährige Peinerin, die auf der Wiesenstraße in Richtung Feldstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es gab keine Verletzten, beide Autos haben jedoch Totalschaden.

Unbekannte brechen in Peiner Einfamilienhaus ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich bislang unbekannte Täter in der Straße Hoher Weg in Peine-Handorf gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen melden sich unter (05171) 9990.

Kontrolle eines Mofafahrers deckt weitere Verstöße auf

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Adenstedt bei einem 28-Jährigen aus der Gemeinde Hohenhameln gleich mehrere Verstöße festgestellt. So stand der Mofaführer nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten neben einem Teleskopschlagstock und einem Einhandmesser auch noch Betäubungsmittel. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Der Mann musste sein Mofa stehenlassen.

Unbekannte brechen in Schule in Hohenhameln ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in eine Schule in Hohenhameln eingebrochen. In dem Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und stahlen mehrere Tablets aus dem Sekretariat. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 7000 Euro.

