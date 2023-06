Neuer Podcast über die Peiner Innenstadt

Was ist los in Peine? Darum geht es in einem neuen Podcast, für den zwei Staffeln geplant sind. (Symbolfoto)

Peine, was geht? So heißt der neue Podcast für die Peiner Innenstadt. Initiiert und realisiert werden die Staffeln von Peine Marketing und der Wirtschaftsförderung der Stadt – finanziert über das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. In kurzweiligen Folgen spricht die Peinerin Greta Kortenacker laut Mitteilung der Peine Marketing GmbH mit Gästen über Lifestyle, Leute und Locations der Eulenstadt Peine.

Der Podcast biete vielfältige Einblicke in diverse Themen wie Peines Historie, Nachhaltigkeit und beleuchte prominente und bekannte Persönlichkeiten der Stadt – immer aus dem Blickwinkel einer jungen Peinerin. Zwei Staffeln mit je zehn Folgen sind demnach geplant – ausgestrahlt werden sie in diesem und im kommenden Jahr.

In der Teaserfolge erfahren die Zuhörer laut Mitteilung, was sie von dem Podcast erwarten können und worauf sie sich freuen dürfen. Außerdem erläutert Peines Bürgermeister, was es mit der Eule in Peine auf sich hat. In den folgenden Monaten wird es immer am 22. jedes Monats eine neue Folge geben. Zu hören ist der Podcast bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Google Podcasts und Deezer.

Format für junge Menschen

„Wir freuen uns sehr, einen eigenen Podcast für die Peiner Innenstadt ins Leben rufen zu können. Podcasts sind das Format für junge Menschen – und genau die wollen wir erreichen. In der Projektschmiede für Jugendliche wurde deutlich, dass die jungen Peiner oft nicht wissen, was in der Innenstadt überhaupt los ist. Wir erzählen mit Greta die Geschichten der Innenstadt. Blicken hinter die Kulissen, lernen Menschen kennen, machen einfach Lust auf die City“, wird Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine Marketing GmbH, zitiert. „Wir haben im Bundesprogramm viele digitale Angebote für junge Zielgruppen aufgenommen. Sie sind die nächste Generation. Wir freuen uns daher sehr über die 90-Prozent-Förderung durch den Bund und die Zustimmung aller Fraktionen des Stadtrates für unsere Ideen“, so Saha Onal-Elmas, Wirtschaftsförderin der Stadt.

Greta Kortenacker ist die Moderatorin

Die Stimme und das Gesicht des Podcast ist Greta Kortenacker. Die Moderatorin ist 23 Jahre jung und studiert laut Mitteilung Kommunikations- und Medienforschung in Hannover. „Als Kind war es immer mein Traum, Moderatorin zu werden, und nun habe ich durch den Podcast die Möglichkeit, sowohl meine Leidenschaft für das Moderieren und Hosten eines Podcasts, als auch meinen persönlichen Bezug zu Peine zu verbinden“, freut sie sich. Während der Folgen gebe sie Einblicke in ihre persönlichen Verbindungen zu Peine.

Mit Vorurteilen aufräumen

Sie selbst wolle durch den Podcast gemeinsam mit den Zuhörern mehr über die Historie, Events und Persönlichkeiten aus Peine erfahren und mit Vorurteilen über die Stadt aufräumen. „Der Podcast dient als eine Art Sprachrohr für die junge Generation. Alle, die Neues und Altes über Peine erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, sich die Folgen anzuhören“, so Greta Kortenacker.

red

