Groß Ilseder sprechen über Entwicklung ihres Ortes

Sie informierten bei der Bürgerversammlung in Groß Ilsede: (von links) Mike Wallis, Marco Köster, Tanja Thöne, Thomas Kirchmann und Rüdiger Blimke.

Zu einer Bürgerversammlung hatte der Ortsrat Groß Ilsede eingeladen. Vorrangig sollte es hierbei laut Mitteilung um die innerörtliche Weiterentwicklung des Ortskerns, den geplanten Kita- und Grundschulneubau sowie ums Baugebiet Ilsede Nord 3 gehen. Auch aktuelle Entwicklungen und geplante Projekte in der Ortschaft sollten thematisiert werden, heißt es.

„Die Versammlung war gut besucht. Der Raum war fast vollständig besetzt. Das zeigt uns, wie wichtig eine Bürgerversammlung ist“, so Mike Wallis, stellvertretender Ortsbürgermeister. Ortsbürgermeister Thomas Kirchmann habe eingeführt in die Themen, Gemeindebaurat Marco Köster habe anhand einer Ortskarte die verschiedenen Örtlichkeiten gezeigt, wo sich etwas tue oder in Zukunft tun solle.

Erwartungen an die Zukunft

Diese Präsentation zeigte auf, wie die mittel- bis langfristige Weiterentwicklung der Ortschaft aussehen könnte und welche Erwartungen an die Zukunft gestellt werden, so heißt es. Im Rahmen der Vorstellung sei auf die eingereichten Fragen wie Verkehrssituation Schulstraße, Marktplatz, Bürgerpark und Gesundheitszentrum eingegangen worden. „Es ist gewährleistet, dass die gesetzlichen Anforderungen in Hinblick auf Bürgerbeteiligung und Umwelt/Klimaschutz erfüllt werden“, wird Köster zitiert.

Sämtliche Punkte wie Bauplatze, Kita, Schule, Einkauf- und Dienstleistung sowie Mobilität stünden hier in enger Beziehung untereinander und müssten gelöst werden. Köster habe zudem deutlich gemacht, dass die Vorschläge nicht alle sofort umgesetzt werden könnten. Hierzu bedürfe es der genauen Untersuchung, des Austauschs mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Unternehmen und der Politik und letztlich der Genehmigung der dazu erforderlichen Finanzmittel.

Idee einer „Männergemeinschaft“

Nach diesem Vortag und den Fragestellungen stellte Kirchmann kurz das „Leuchtturmprojekt im Landkreis Peine“ vor. Ebenfalls wurde dargelegt, wie Ideen und Schäden direkt auf der Gemeinde-Homepage gemeldet werden könnten. Als Ausblick sei das Projekt Dorf-Funk kurz angerissen worden. Auch habe Rüdiger Blimke die Idee zur Gründung einer „Männergemeinschaft“ für Groß Ilsede vorgestellt.

Nicht beantwortete Fragen nehme der Ortsrat auf und werde diese im Rahmen der nächsten Ortsratssitzung beantworten. „Ich freue mich, dass wir diesen Rahmen gewählt haben“, wird Kirchmann abschließend zitiert. „Es war gut und wichtig, einen Gesamtüberblick aufgezeigt bekommen zu haben.“

red

