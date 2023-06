Peiner Freischießen beginnt: Das ist das Programm

Peine Freitag beginnt die große Sause in Peine. Wir liefern das Programm und Informationen, wo geparkt werden kann.

Die Bürger Jäger und Spielmannszug Groß Bülten auf dem Weg in die Fußgängerone

Am Freitag startet die fünfte Jahreszeit in Peine. Die Fahrgeschäfte und Buden werden schon fleißig aufgebaut. Was können die Besucherinnen und Besucher erwarten?

Es gibt neue Gesichter unter den Ausstellern: Zum ersten Mal dabei ist Toni Bienert von der Horst Langberg GbR mit seinem zweigeschossigen Familien-Pferdekarussell „Venetian“. Der ehemalige Hohenhameler hätte sich schon mehrfach als Aussteller beim Freischießen beworben – jetzt hat es endlich geklappt. Auch eine Losbude, Créperie, Fleischspieße-Bude, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, diverse Fahrgeschäfte und einen Autoscooter wird es wieder geben.

Samstag bis Dienstag geht das Spektakel bis jeweils ein Uhr früh, Dienstagabend endet das Peiner Freischießen um 22.15 Uhr.

Programm

Freitag, 30. Juni 2023

15 bis 16 Uhr: Ständchen der Jugendspielmannszüge zur Eröffnung des Festplatzes auf dem Schützenplatz

16 bis 17 Uhr: Konzert für Senioren im Junggesellenzelt auf dem Schützenplatz

ca. 22.15 Uhr: Großes Höhenfeuerwerk auf dem Schützenplatz

Samstag, 1. Juli 2023

13 bis 17 Uhr: Ständchen für die Könige und Würdenträger des Peiner Freischießens sowie Honoratioren der Stadt

ab 18 Uhr: Die Freischießen Korporationen veranstalten ihre Kommerse in den Korporationszelten

19.45 Uhr: Aufmarsch aller Musikzüge der Korporationen auf dem historischen Marktplatz zur Meldung an die Bürgerschaffer

Sonntag, 2. Juli 2023

10.45 Uhr: Unter Vorantritt der Vereinigten Spielmannszüge bringen die Fahnenabordnungen der Korporationen die Fahnen vom neuen zum alten Rathaus

11 bis 12 Uhr: Platzkonzert auf dem historischen Marktplatz

ab 14.30 Uhr: Begrüßung der Gäste der Stadt Peine zur Eröffnung des Peiner Freischießens im alten Rathaus

ab 14.45 Uhr: Aufmarsch aller Korporationen auf dem historischen Marktplatz

15 Uhr: Feierliche Eröffnung des Freischießens durch Peines Bürgermeister Klaus Saemann und

Verleihung des „Grünen Bandes“ vom Podium des alten Rathauses an den Peiner Walzwerker-Verein

ca. 15.50 Uhr: Abmarsch des Festumzuges über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße

ca. 17.15 Uhr: Offizielle Besuche des Rates bei den Korporationen des Peiner Freischießens

ab 20 Uhr: Tanz in den Zelten der Korporationen

Montag, 3. Juli 2023

11 Uhr: „Kattenhägener Ausmarsch“ von der Nordseite des Schützenplatzes aus zum Einbringen der Fahnen ins alte Rathaus

14 Uhr: Die Könige des Jahres 2022 tragen sich im großen Sitzungssaal des neuen Rathauses ins Goldene Buch ein

15 Uhr: Festumzug durch die Stadt wie am Sonntag

17 Uhr: Besuch des Rates bei den Bürgerkorporationen

18.15 Uhr: Proklamation der neuen Könige 2023 auf dem historischen Marktplatz durch Bürgermeister Klaus Saemann

18.40 Uhr: Die neuen Könige werden über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße zum neuen Rathaus geleitet

ab 21.45 Uhr: Königsproklamationen in den einzelnen Korporationszelten

Dienstag, 4. Juli 2023

11 Uhr: Königsfrühstück bei allen Korporationen

14.30 bis 18 Uhr: „Bunte Umzüge“ in der Peiner Innenstadt

22 Uhr: Traditioneller Königseinzug mit Fackeln durch die Stadt zum historischen Marktplatz

22.15 Uhr: Offizielle Beendigung des Peiner Freischießens vor dem alten Rathaus durch Bürgermeister Klaus Saemann

Parkplätze

Geparkt werden kann im Parkhaus Werderstraße – hier kosten 24 Stunden Parkzeit vier Euro. Weitere Parkmöglichkeiten sind am Echternplatz und am Hagenmarkt. Die öffentlichen Parkplätze am Schützenplatz können aufgrund der Sperrung des Schützenplatzes nicht genutzt werden.

