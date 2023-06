Schlägerei auf dem Schützenfest im Kreis Peine

Bortfeld Auf dem Schützenfest in Bortfeld kam es am Samstag zu Körperverletzungen. Ein 34-Jähriger flüchtete zudem nach einem Ladendiebstahl vor der Polizei.

Auf dem Schützenfest in Bortfeld im Kreis Peine kam es am frühen Samstagmorgen zu Körperverletzungen als auch einer Bedrohung, berichtete die Polizei am Sonntag. Diverse Personen waren demnach zunächst in verbale Streitigkeiten und daraufhin in teils körperliche Auseinandersetzungen geraten. Eine der Personen wurde laut Polizei im Gesicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

34-Jähriger flüchtet nach Ladendiebstahl

Die Polizei nahm an Samstagmittag einen 34-Jährigen fest, der in einem Drogeriemarkt in Hohenhameln diverse Parfümflaschen gestohlen hat. Der Mann flüchtete zunächst, konnte dann aber von den Beamten gestellt werden. In seiner Tasche fanden die Polizisten zudem einen umgebauten Gegenstand, der die Diebstahlsicherung von Ware umgeht.

red

