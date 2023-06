Bauarbeiten auf der B65 bei Peine : Vollsperrung ab 6. Juli

Auf der Bundesstraße 65 zwischen der Braunschweiger Straße in Peine und Sierße müssen sich Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen auf Behinderungen einstellen. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Der Grund sind Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahndecke und am Radweg.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 26. Juni, mit der Erneuerung des Radweges. Dafür wird der Radverkehr ab An der Simonstiftung bis Dungelbeck und zwischen Dungelbeck bis Abzweig K 23 / Schmedenstedt abschnittsweise auf die Fahrbahn umgeleitet. Laut der Pressemitteilung wird der motorisierte Verkehr halbseitig mithilfe einer Behelfsampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Für die Arbeiten am Radweg zwischen der Braunschweiger Straße und An der Simonstiftung wird der Radverkehr über die Görlitzer Straße, Kommerzienrat-Meyer-Allee, Ilseder Straße, Virchowstraße und An der Simonstiftung umgeleitet.

Vollsperrung ab 6. Juli

Die eigentliche Fahrbahnerneuerung erfolgt dann ab voraussichtlich 6. Juli. Dafür wird die Braunschweiger Straße in Peine bis zur K 71 bei Sierße voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit großräumig ab Vechelde über die B 1 (Groß Lafferde) und die B 444 nach Peine geleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Die gesamten Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 16. August andauern. Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich. Die Kosten belaufen sich auf rund 1.650.000 Euro und werden vom Bund getragen. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

red

