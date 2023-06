Polizei Peine Schwerer Raub: Unbekannter bricht in Postfiliale in Peine ein

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend gegen 17.55 Uhr in die Postfiliale in der Schützenstraße in Bülten eingebrochen und hat ein Opfer bedroht, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach dem männlichen Täter. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei beschreibt den Täter als 1,80 Meter groß und schlank. Er trug bei der Tat eine kurze rote Hose, eine graue Sweatshirtjacke mit Kapuze und eine schwarze Bauchtasche. Die Polizei fahndete nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de