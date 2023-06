Baggerteile bei Essinghausen gestohlen – 30.000 Euro Schaden

Essinghausen. An der Kieskuhle bei Essinghausen haben Unbekannte einige Bauteile eines Bagger demontiert. Der Schaden ist groß – die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen dem 9. und 14. Juni haben Unbekannte einen Bagger an der Kieskuhle bei Essinghausen aufgebrochen und Bauteile gestohlen. Der 72 Jahre alte Geschädigte meldete der Peiner Polizei, dass Teile der Abgasanlage und der Steuerungstechnik demontiert worden seien.

Der Sachschaden an dem orangefarbenem Fahrzeug sei erheblich, teilt die Polizei mit: Er liegt bei etwa 30.000 Euro. Zeuginnen oder Zeugen, die Beobachtungen am Tatort gemacht haben, sollen sich unter (05171) 9990 bei der Polizei in Peine melden.

red

