Unfall im Kreis Peine: 61-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Klein Lafferde. Eine 61 Jahre alte Frau hat am Dienstag im Kreis Peine die Kontrolle über ihren Wagen verloren und kam von der Fahrbahn ab.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag im Kreis Peine ereignet. Eine 61-Jährige kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab (Symbolbild).

Ein 61-jährige Frau aus Lengede hat am Montag die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Frau fuhr demnach am Montag gegen 11.30 Uhr auf der L 619 aus Richtung Woltwiesche und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in ein dortiges Maisfeld. Am Auto entstand ein Sachschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es keine.

red

