Zum 13. Mal! Peiner Schüler im Baskenland

Bereits zum 13. Mal waren Peiner Schüler im Baskenland – diesmal 18 junge Menschen der IGS Peine mit zwei Lehrkräften, teilt die Schule mit. Sie waren in Partnerfamilien untergebracht und besuchten die Schule Institutua Elorrio.

Auch auf ihre Wünsche beim Essen wurde toll eingegangen, heißt es, so wurde extra Mineralwasser mit Kohlensäure aufgedeckt. Bei der Verständigung untereinander sprachen alle spanisch, englisch, auch baskische und deutsche Wörter gehörten zum Vokabular und sogar portugiesische, da zeitgleich Schüler aus Porto in der Parallelklasse mit dabei waren.

Ein neues Ballspiel

In der Schule nahmen die Schülerinnen und Schüler an Workshops teil. Besonders die sportlichen Aktivitäten wie das Ballspiel „Frontón“, brachten die Jugendlichen enger zusammen. Zuletzt waren es tägliche Treffen in der Freizeit mit allen Freunden, kleine Wanderungen in den Bergen, Picknicks mit Tortillas usw., die Freundschaften und Toleranz förderten und der Gruppe in Erinnerung bleiben werden.

