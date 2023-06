Peiner St.-Jakobi-Kirche feiert Jubiläum

Am Wochenende wird in Peine kräftig gefeiert – die Fuhsestadt wird 800 Jahre alt. Dazu gibt es am Samstag, 10. Juni, ein buntes Programm auf dem historischen Marktplatz. Dieses wird um 9 Uhr mit einem Friedensgebet durch Vertreter der jüdischen, muslimischen und christlichen Gemeinden eröffnet, teilt der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Peine mit. Zudem ist am Samstag, 10. Juni, von 13 bis 17 Uhr die Jakobi-Kirche für Besucher geöffnet.

Es gibt Angebote für Kinder, einen Infostand zum Kirchengemeindeverband, eine Fotoausstellung, die Möglichkeit der Orgelerkundung und einen Stand des Weltladens, heißt es in der Mitteilung. Am Sonntag, 11. Juni, gibt es ab 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst auf dem historischen Marktplatz – unter dem Motto „Suchet das Wohl der Stadt!“. „Es war schnell klar, dass wir beim Stadtgeburtstag dabei sind. Die christliche Kirche und kirchliches Leben waren von Anfang an ein wichtiger Teil der Stadt Peine. So wurde die erste Peiner Jakobus-Kirche am heutigen historischen Marktplatz gebaut. Damals war sie naturgemäß noch römisch-katholisch. 1542 wurde sie dann lutherisch“, berichtet Pastorin Dr. Heidrun Gunkel.

Peines Kirchen gehören zum Kirchengemeindeverband

Die Geschichte der Kirchen in der Stadt war sehr wechselvoll. Erst im 19. Jahrhundert wurden die bis heute bestehenden Gebäude der katholischen Pfarrkirche Zu den Heiligen Engeln und die St.-Jakobi-Kirche im Herzen der Stadt errichtet, nachdem es mehrere Vorgängerbauten gab. „Als die Einwohnerzahl der Stadt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stark anstieg, kam es in den 1950er Jahren zu Neugründungen von Kirchengemeinden wie der Friedens- und der Lutherkirche sowie der Telgter St.-Johannis-Kirche. Heute sind alle diese Gemeinden zusammen mit den Kirchen der Stadtteile in einem Kirchengemeindeverband zusammengeschlossen. Gemeinsam haben wir auch die anstehende Jubiläumsfeier gestaltet“, schließt Pastorin Dr. Gunkel.

