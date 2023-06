In Peine: Gebet für den Frieden

Peine. Mit einer multireligiösen Feier am Morgen des Stadtjubiläums am Samstag, 10. Juni, wartet auf die Peiner eine nicht alltägliche Veranstaltung.

Mit einer multireligiösen Feier am Morgen des Stadtjubiläums am Samstag, 10. Juni, wartet auf die Peiner eine nicht alltägliche Veranstaltung. Ab etwa 9 Uhr wird es nach der offiziellen Begrüßung auf dem Marktplatz ein rund 45-minütiges „Gebet für den Frieden“ geben, an dem sich verschiedene Religionsgemeinschaften beteiligen, teilt die Stadt mit.

Vielfalt der Religionen

„Wir möchten beim Jubiläum gern auch die Vielfalt der Religionen in unserer Stadt abbilden. Deshalb freuen wir uns auch, dass die evangelische und katholische Kirche, die jüdische Gemeinde und die drei Peiner Moschee-Gemeinden mit dabei sind“, sagt Henrik Kühn, städtischer Amtsleiter für Bildung und Kultur, der die Veranstaltung mit den beteiligten Religionsgemeinschaften geplant hat und auch moderieren wird.

Éin Highlight

Besonderes Highlight wird auch die musikalische Begleitung sein: Die Gitarrengruppe Fissmoll rund um den Adenstedter Hans-Joachim Kloster wird für einige bekannte Lieder zwischen den Gebeten sorgen. „Es ist dabei gedacht, dass die Vertreterinnen und Vertreter aus der jeweils eigenen Tradition heraus nebeneinander für die Zukunft der Stadt und das zukünftige Zusammenleben in Peine beten“, schildert Kühn die Idee des Vorbereitungsteams, „wir kommen also an einem gemeinsamen Ort zusammen, aber wir beten nicht gemeinsam.“ Im Anschluss an die multireligiöse Feier beginnt auf dem Marktplatz das Bürgerfrühstück mit dem Peiner Stadtorchester. red

