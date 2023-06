„Knöllchen“ bekommen in Peine neues Design

Peine. Die sogenannten „Knöllchen“ bekommen in Peine ein neues Design: Sie enthalten von Juni an einen QR-Code.

Ab Juni werden die Verwarnungen im Ruhenden Verkehr, die sogenannten „Knöllchen“, in neuem Design und inklusive eines QR-Codes verteilt. Das teilt die Stadt mit. Die dann smarte Verwarnungskarte mit individuellem QR-Code und Zugang zu einem Online-Portal ersetze die bisherigen orangefarbenen Verwarnungen. Das neue Online-Knöllchen trage „der zunehmenden Integration mobiler Endgeräte im Alltag Rechnung“. Der individuelle QR-Code werde eingescannt, um sich anhand des aufgedruckten Zugangscodes im Online-Portal einzuloggen, heißt es.

So könne jeder zeitnah nach der Verwarnung online auf den Fall zugreifen, Infos einsehen, beispielsweise die vorgeworfene Verkehrsordnungswidrigkeit, und direkt über eine Online-Bezahlplattform bezahlen. Eine Barzahlung der Verwarnung sei weiter im Bürgerbüro möglich. Werde das Verwarngeld nicht innerhalb einer Frist von sieben Tagen über das Online-Portal beglichen, werde die schriftliche Verwarnung in Papierform postalisch übersandt.

Anhörung kann online ausgefüllt werden

Neben den bekannten Möglichkeiten, sich zum Tatvorwurf zu äußern, bestehe nun auch die Gelegenheit, die Anhörung bequem online auszufüllen und einzureichen. „Das neue Verfahren bietet für alle Beteiligten viele Vorteile und ist ein wichtiger Schritt im Bereich Digitalisierung der Verwaltung“, so die Stadt weiter. Nicht zuletzt sei die Umstellung im Hinblick auf Integration und Inklusion ein großer Fortschritt. So stehe außer 16 verschiedenen Sprachen auch ein Video in Gebärdensprache für gehörbeeinträchtigte Menschen zur Verfügung.

red

